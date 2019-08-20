Внучка народного артиста Михаила Боярского Екатерина продемонстрировала поклонникам пышный бюст.
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20-летняя Екатерина опубликовала фотографию со средиземноморского побережья Турции. На снимке дочь Сергея Боярского позирует в купальнике.
Восторженные комментарии не заставили себя долго ждать:
«Фигура»;
«Да💘 да💘да💘…»;
«Бомба!!!»;
«Вау! Просто пушка»;
«Неплохо».
Михаил Боярский — четырежды дедушка. Дочь Елизавета подарила ему внуков Андрея и Григория, а сын Сергей — внучек Екатерину и Александру,
Ранее 5-tv.ru рассказывал о проблемах Екатерины Боярской, которые ей доставляла звездная фамилия.