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  4. Юзеры пришли в восторг от фигуры внучки Михаила Боярского — фото

Юзеры пришли в восторг от фигуры внучки Михаила Боярского — фото

, 20:09 Фото 366

20-летняя Екатерина Боярская предстала в купальнике перед подписчиками в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @kboyarskaya98

Внучка народного артиста Михаила Боярского Екатерина продемонстрировала поклонникам пышный бюст.

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20-летняя Екатерина опубликовала фотографию со средиземноморского побережья Турции. На снимке дочь Сергея Боярского позирует в купальнике.

Instagram @kboyarskaya98

Восторженные комментарии не заставили себя долго ждать:

«Фигура»;

«Да💘 да💘да💘…»;

«Бомба!!!»;

«Вау! Просто пушка»;

«Неплохо».

Михаил Боярский — четырежды дедушка. Дочь Елизавета подарила ему внуков Андрея и Григория, а сын Сергей — внучек Екатерину и Александру,

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проблемах Екатерины Боярской, которые ей доставляла звездная фамилия.

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