«С кем она останется?»: актер Смолкин переживает за осиротевшую внучку Назаровой

Актер Борис Смолкин, который снимался вместе с Александрой Назаровой в сериале «Моя прекрасная няня», обеспокоен судьбой ее внучки — после смерти артистки маленькая Саша осталась совершенно одна.

«Это горе-горе-горе. Потому что я сразу же думаю о ее внучке — с кем она останется? Я не очень понимаю, с кем останется девочка», — признался Смолкин в интервью 5-tv.ru.

Единственный сын Назаровой и отец девочки погиб, когда ребенку было всего два года. О бывшей невестке и матери маленькой Саши Назарова говорить с прессой отказывалась, подчеркивая, что мамы у девочки нет.

Внучку актриса воспитывала сама, а во время поздних спектаклей и репетиций просила приглядеть за Сашей соседку. Именно ради девочки Александра Ивановна до последних дней продолжала играть на сцене.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Александры Назаровой не стало во вторник, 20 августа. Причиной смерти актрисы стало плохое здоровье — у артистки были серьезные проблемы с легкими.