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  4. Киану Ривз исполнит роль Нео в четвертой «Матрице»

Киану Ривз исполнит роль Нео в четвертой «Матрице»

, 6:00 Фото 24

Съемки кинокартины начнутся в начале 2020 года.

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Фото, видео : Instagram @filmes_e_pipoca, @yabancidizi, @digamostodo, @complex

Звезды Голливуда Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к съемкам четвертой части фантастического блокбастера «Матрица», работа над которой начнется уже в начале 2020 года, сообщает агентство Associated Press. Как отмечает издание, знаменитые актеры вновь исполнят в фильме роли главных героев Нео и Тринити. Кто сыграет Мерфиуса, пока не сообщается.

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В качестве режиссера и сценариста продолжения культовой кинокартины выступит Лана Вачовски, которая участвовала в создании трех предыдущих частей легендарной киноэпопеи. Детали сюжета пока не разглашаются.

Первый фильм «Матрица» вышел на экраны еще в 1999 году, а две последующие части популярного боевика порадовали зрителей уже в 2003-м. Все три кинокартины собрали в прокате более 1,6 миллиарда долларов по всему миру.

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