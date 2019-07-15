«За что?!» Поклонники «Джеймса Бонда» раскритиковали нового агента 007 — фото

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Фанаты боевика не понимают, как главная роль могла достаться женщине.

Фото : YouTube

Поклонники боевика «Джеймс Бонд» негодуют по поводу нового фильма, главную роль в котором исполнит женщина. Коммандером Военно-Морского флота Великобритании, известным как «агент 007», неожиданно станет английская темнокожая актриса Лашана Линч.

www.globallookpress.com © AAPimages / Jeffrey Mayer

Согласно сюжету новой картины, агент 007 отправится на пенсию на остров Ямайка, где его навестит служащий ЦРУ Феликс Лейтер и попросит спасти похищенного ученого. Во время выполнения данной миссии герой попадет в ловушку. Выход «Джеймса Бонда 25» запланирован на 2020 год.

Однако после новости по поводу окончательного актерского состава, опубликованной Daily Mail, многие фанаты «бондианы» заявили, что лучше бы фильм вообще не выходил.

«Они что там вообще? Шутят?» — возмутился один из пользователей Twitter.

«За что?» — добавил другой.

«Джеймс Бонд отменяется», — заявил юзер.

С 2006 года роль агента 007 исполнял английский актер Дэниел Крейг. Три года назад, в 2016-м, он заявил, что не собирается продлять контракт. Лашана Линч может быть известна зрителям по триллеру «Капитан Марвел», где она играла Марию Рэмбо, лучшую подругу Кэрол Дэнверс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что действия нового «Джеймса Бонда» будут разворачиваться в Италии.

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