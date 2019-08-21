Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
Фото: Полина Гагарина попросила поклонников помочь с выбором купальника
Львы, помните: терпение и труд все перетрут. Только, благодаря упорству и настойчивости, вы сможете добиться желаемых результатов. Девы, кажется, вы выбросили из памяти весь ваш прошлый опыт. Зря! Он еще вам не раз пригодится. Настало время достать старые тетради и вспомнить, чему вы учились. Козероги, ваша мантра на сегодня: доверяй, но проверяй. Даже верный друг может подставить, если потерять бдительность.
Овен — гороскоп на сегодня, 21 августа
Овны, вы стоите на перепутье. Скорее всего, вас сейчас терзают вопросы: куда идти и что делать. Но не стоит бояться неопределенности. Ваша судьба только в ваших руках. Пришло время совершить выбор? Так сделайте его! Не переживайте, Вселенная на вашей стороне. Внимательно прислушивайтесь к знакам судьбы — они подскажут, как поступить лучше. И, в конце концов, советы друзей никто не отменял. Мучаетесь в раздумьях? Бегом к подруге, она сможет трезво взглянуть на вещи.
Космический совет: настало время внести определенность в вашу жизнь.
Телец — гороскоп на сегодня, 21 августа
Тельцы, вы давно ждали, когда подвернется подходящая возможность изменить жизнь к лучшему? Кажется, время пришло. Забудьте об ограничениях, которые мешают вам жить, смело берите ситуацию в свои руки и двигайтесь к мечте. У вас все получится. Карты сулят успех и продвижение по карьерной лестнице. Однако не забывайте о саморазвитии. Почему бы не провести выходные на мастер-классе по кулинарии или вязанию?
Космический совет: воспользуйтесь шансом, который вам предоставит жизнь.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 21 августа
Близнецы, не позволяйте прошлому вмешиваться в вашу жизнь. Этот день будет одним из лучших на этой неделе, если вы сумеете правильно расставить приоритеты. Никаких грустных фильмов и воспоминаний. Хватит цепляться за то, чего уже не вернуть. Засучите рукава, и в бой! Вас ждет масса неожиданных сюрпризов, а, возможно, даже судьбоносная встреча. Дайте шанс тому, кто мечтает завоевать ваше сердце. Вдруг он правда заслуживает вашего внимания?
Космический совет: оглянитесь вокруг.
Рак — гороскоп на сегодня, 21 августа
Как вы относитесь к деньгам, Рак? Очень часто вы соглашаетесь на бесплатную работу, хотя сами живете в режиме экономии. Подумайте, может быть, вы зря взваливаете на свои плечи столько дел? Начните ценить себя и свой труд. При заключении следующего контракта завысьте цены на свои услуги. Если вы сумеете сделать, ваша жизнь изменится к лучшему.
Космический совет: перестаньте бесплатно работать.
Лев — гороскоп на сегодня, 21 августа
Львы, помните: терпение и труд все перетрут. Только благодаря упорству и настойчивости, вы сможете добиться желаемых результатов. Это будет нелегко, особенно сейчас, когда у вас на пути возникает множество соблазнов. Однако не стоит забывать, для чего вы стараетесь. Кругосветное путешествие, огромное богатство или вечная любовь? Все будет, стоит лишь немного подождать.
Космический совет: продолжайте упорно трудиться.
День Мирона Ветрогона: Что можно и нельзя делать 21 августа
Дева — гороскоп на сегодня, 21 августа
Девы, кажется, вы выбросили из памяти весь ваш прошлый опыт. Зря! Он еще вам не раз пригодится. Настало время достать старые тетради и вспомнить, чему вы учились. Откройте глаза, вокруг вас столько возможностей! А вы все свободное время проводите в офисе, где почти нет никаких перспектив. Оглянитесь вокруг. Может быть, кто-то в вас действительно заинтересован, и именно сегодня, 21 августа, вы сможете начать новую жизнь — ту, о которой давно мечтали.
Космический совет: откройте глаза.
Весы — гороскоп на сегодня, 21 августа
Ах, выбор! Учитывая количество вариантов, с которыми вам придется столкнуться, принять верное решение будет нелегко. Китайские мудрецы в таких случаях советовали поставить вопрос себе перед сном. Однако, если на утро ответ не придет, обратитесь к своему сердцу. Часто думая, что вы вот-вот совершите ошибку, вы размышляете в верном направлении. Не бойтесь своих желаний. Звезды сулят вам благополучие, а, значит, настало время для реализации давно намеченных планов.
Космический совет: пора принять судьбоносное решение.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 21 августа
Не позволяйте вашим внутренним демонам сбить вас с толку, Скорпионы. Вы уже многое прошли, справитесь и на этот раз. Если вы чувствуете, что жизнь пошла под откос, постарайтесь расслабиться. Сделайте глубокий вдох, выдох и вспомните, за что вас ценят окружающие. Вы неповторимы, Скорпионы! Вы дарите людям вдохновение, и один из тех, кому вы сумели подарить веру в мечту, уже скоро появится под вашими окнами с шикарным букетом роз. Встречайте рыцаря!
Космический совет: пусть все идет своим чередом.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 21 августа
Вы слышали, что такое карма, Стрельцы? Если однажды вы протянете руку помощи нуждающемуся, в другой раз неожиданная удача свалится на вас самих. Кажется, время пришло. Новая должность, гармония в отношениях, прибавка к зарплате — все, о чем вы мечтали, скоро исполнится. Но не стоит расслабляться. Фортуна всегда занимает сторону трудолюбивых личностей, которые не хотят во всем полагаться на судьбу.
Космический совет: продолжайте трудиться.
Козерог — гороскоп на сегодня, 21 августа
Козероги, ваша мантра на сегодня: доверяй, но проверяй. Даже верный друг может подставить, если потерять бдительность. Старый коллега, добрый товарищ или случайный прохожий — сейчас это не имеет значение. От каждого можно ожидать подвоха. Но не стоит драматизировать. То, что уготовано судьбой, можно обернуть в свою пользу, если не раскрывать свою душу первому встречному.
Космический совет: перестаньте верить всем и каждому.
Водолей — гороскоп на сегодня, 21 августа
Кому и что вы пытаетесь доказать, Водолеи? Нет необходимости изнурять себя после болезни. Никто это не оценит, зато здоровье обязательно напомнит о себе. Вместо того, чтобы отдавать свободное время работе, лучше займитесь собой. СПА-салон, массаж, сауна — это все, что вам сейчас нужно. И, конечно, не забывайте про 8-часовой сон. Близкие, прежде всего, хотят вас видеть здоровыми, а не богатыми.
Космический совет: отдохните.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 21 августа
Ваш дом — ваша крепость, Рыбы. Это место, где вы можете снять маски и быть собой. Здесь вы можете мечтать, смеяться, дурачиться и не бояться, что вас осудят. Но что вам мешает вести себя так же на публике? Рыбы, вы уникальны! Хватит стесняться. Перестаньте скрывать от окружающих свое истинное лицо. Поверьте, люди к вам потянуться, если узнают вас лучше. Не исключено, что вы познакомитесь с бизнесменами и заключите крупную сделку. Не бойтесь рисковать, но всегда держите ухо востро.
Космический совет: сбросьте маски.
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