Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

Как вы относитесь к деньгам, Рак? Очень часто вы соглашаетесь на бесплатную работу, хотя сами живете в режиме экономии. Подумайте, может быть, вы зря взваливаете на свои плечи столько дел? Начните ценить себя и свой труд. При заключении следующего контракта завысьте цены на свои услуги. Если вы сумеете сделать, ваша жизнь изменится к лучшему.

Близнецы, не позволяйте прошлому вмешиваться в вашу жизнь. Этот день будет одним из лучших на этой неделе, если вы сумеете правильно расставить приоритеты. Никаких грустных фильмов и воспоминаний. Хватит цепляться за то, чего уже не вернуть. Засучите рукава, и в бой! Вас ждет масса неожиданных сюрпризов, а, возможно, даже судьбоносная встреча. Дайте шанс тому, кто мечтает завоевать ваше сердце. Вдруг он правда заслуживает вашего внимания?

Тельцы, вы давно ждали, когда подвернется подходящая возможность изменить жизнь к лучшему? Кажется, время пришло. Забудьте об ограничениях, которые мешают вам жить, смело берите ситуацию в свои руки и двигайтесь к мечте. У вас все получится. Карты сулят успех и продвижение по карьерной лестнице. Однако не забывайте о саморазвитии. Почему бы не провести выходные на мастер-классе по кулинарии или вязанию?

Овны, вы стоите на перепутье. Скорее всего, вас сейчас терзают вопросы: куда идти и что делать. Но не стоит бояться неопределенности. Ваша судьба только в ваших руках. Пришло время совершить выбор? Так сделайте его! Не переживайте, Вселенная на вашей стороне. Внимательно прислушивайтесь к знакам судьбы — они подскажут, как поступить лучше. И, в конце концов, советы друзей никто не отменял. Мучаетесь в раздумьях? Бегом к подруге, она сможет трезво взглянуть на вещи.

Львы, помните: терпение и труд все перетрут. Только, благодаря упорству и настойчивости, вы сможете добиться желаемых результатов. Девы, кажется, вы выбросили из памяти весь ваш прошлый опыт. Зря! Он еще вам не раз пригодится. Настало время достать старые тетради и вспомнить, чему вы учились. Козероги, ваша мантра на сегодня: доверяй, но проверяй. Даже верный друг может подставить, если потерять бдительность.

Лев — гороскоп на сегодня, 21 августа

Львы, помните: терпение и труд все перетрут. Только благодаря упорству и настойчивости, вы сможете добиться желаемых результатов. Это будет нелегко, особенно сейчас, когда у вас на пути возникает множество соблазнов. Однако не стоит забывать, для чего вы стараетесь. Кругосветное путешествие, огромное богатство или вечная любовь? Все будет, стоит лишь немного подождать.

Космический совет: продолжайте упорно трудиться.

День Мирона Ветрогона: Что можно и нельзя делать 21 августа

Дева — гороскоп на сегодня, 21 августа

Девы, кажется, вы выбросили из памяти весь ваш прошлый опыт. Зря! Он еще вам не раз пригодится. Настало время достать старые тетради и вспомнить, чему вы учились. Откройте глаза, вокруг вас столько возможностей! А вы все свободное время проводите в офисе, где почти нет никаких перспектив. Оглянитесь вокруг. Может быть, кто-то в вас действительно заинтересован, и именно сегодня, 21 августа, вы сможете начать новую жизнь — ту, о которой давно мечтали.

Космический совет: откройте глаза.

Весы — гороскоп на сегодня, 21 августа

Ах, выбор! Учитывая количество вариантов, с которыми вам придется столкнуться, принять верное решение будет нелегко. Китайские мудрецы в таких случаях советовали поставить вопрос себе перед сном. Однако, если на утро ответ не придет, обратитесь к своему сердцу. Часто думая, что вы вот-вот совершите ошибку, вы размышляете в верном направлении. Не бойтесь своих желаний. Звезды сулят вам благополучие, а, значит, настало время для реализации давно намеченных планов.

Космический совет: пора принять судьбоносное решение.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 21 августа

Не позволяйте вашим внутренним демонам сбить вас с толку, Скорпионы. Вы уже многое прошли, справитесь и на этот раз. Если вы чувствуете, что жизнь пошла под откос, постарайтесь расслабиться. Сделайте глубокий вдох, выдох и вспомните, за что вас ценят окружающие. Вы неповторимы, Скорпионы! Вы дарите людям вдохновение, и один из тех, кому вы сумели подарить веру в мечту, уже скоро появится под вашими окнами с шикарным букетом роз. Встречайте рыцаря!

Космический совет: пусть все идет своим чередом.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 21 августа

Вы слышали, что такое карма, Стрельцы? Если однажды вы протянете руку помощи нуждающемуся, в другой раз неожиданная удача свалится на вас самих. Кажется, время пришло. Новая должность, гармония в отношениях, прибавка к зарплате — все, о чем вы мечтали, скоро исполнится. Но не стоит расслабляться. Фортуна всегда занимает сторону трудолюбивых личностей, которые не хотят во всем полагаться на судьбу.

Космический совет: продолжайте трудиться.

Козерог — гороскоп на сегодня, 21 августа

Козероги, ваша мантра на сегодня: доверяй, но проверяй. Даже верный друг может подставить, если потерять бдительность. Старый коллега, добрый товарищ или случайный прохожий — сейчас это не имеет значение. От каждого можно ожидать подвоха. Но не стоит драматизировать. То, что уготовано судьбой, можно обернуть в свою пользу, если не раскрывать свою душу первому встречному. Космический совет: перестаньте верить всем и каждому.

Водолей — гороскоп на сегодня, 21 августа

Кому и что вы пытаетесь доказать, Водолеи? Нет необходимости изнурять себя после болезни. Никто это не оценит, зато здоровье обязательно напомнит о себе. Вместо того, чтобы отдавать свободное время работе, лучше займитесь собой. СПА-салон, массаж, сауна — это все, что вам сейчас нужно. И, конечно, не забывайте про 8-часовой сон. Близкие, прежде всего, хотят вас видеть здоровыми, а не богатыми.

Космический совет: отдохните.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 21 августа

Ваш дом — ваша крепость, Рыбы. Это место, где вы можете снять маски и быть собой. Здесь вы можете мечтать, смеяться, дурачиться и не бояться, что вас осудят. Но что вам мешает вести себя так же на публике? Рыбы, вы уникальны! Хватит стесняться. Перестаньте скрывать от окружающих свое истинное лицо. Поверьте, люди к вам потянуться, если узнают вас лучше. Не исключено, что вы познакомитесь с бизнесменами и заключите крупную сделку. Не бойтесь рисковать, но всегда держите ухо востро.

Космический совет: сбросьте маски.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 августа.