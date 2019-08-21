Украинская поп-исполнительница Анна Седокова на своей странице в Instagram поддержала ведущую Ксения Собчак, ранее высказавшую мысль о том, что люди любят хвастаться тем, чего на самом деле не имеют. По мнению певицы, социальные сети действительно стали площадкой, на которой пользователи стремятся преподнести свою жизнь в выгодном свете. Они показывают только лучшие ее стороны, при этом умалчивая обо всем остальном, считает артистка.

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«Ксения Собчак написала пост о том, что люди часто выставляют то, чего у них нет. Я бы добавила то, что у них появилось, но не надолго. Я, вот то, что мое, вообще не выставляю, никому не отдам. И, получается не инст, а кривое зеркало». — поделилась размышлениями светская львица.

Instagram @annasedokova

Только вот рассуждения теледивы вызвали у подписчиков бурю насмешек. Некоторые, конечно, задумались над словами знаменитости, однако большая часть не удержалась от колких комментариев в адрес Седоковой. Пользователи отметили, что звезда не замечает, как сама подобает большинству, хвастаясь в Instagram роскошной жизнью и «аппетитной» фигурой. К тому же, на последней фотографии певица, как всегда, продемонстрировала завидные пропорции своего тела.

«Чаще всего вы выставляете свою грудь с попой. По вашей логике, все это добро не ваше»;

«Кто бы говорил!»

«То, что человеку по-настоящему дорого и ценно, никогда не выставят на всеобщее обозрение», — делились мнением поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова рассказала об отдыхе вдали от детей.