«Это неизлечимо»: Седокова рассказала об отдыхе вдали от детей

Украинская поп-исполнительница Анна Седокова опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала, каково это — отдыхать вдали от детей. У артистки трое наследников — пятнадцатилетняя Алина, восьмилетняя Моника и двухлетний Гектор. На своей странице в соцсети теледива поделилась переживаниями, с которыми боролась, находясь в отпуске без любимых сорванцов.
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Подписчики Седокой разделили ее переживания. Родители, которые отправлялись на отдых без любимых малышей, признались, что испытывали аналогичные ощущения.
«Это неизлечимо, вы же мать»;
«То же самое всегда, это нормально»;
«Это хроническое»;
«Это про меня. Всегда отдыхаю с детьми, один раз ездила без и на каждое „мама“ подскакивала», — поделились опытом комментаторы.
Другие, в свою очередь, обратили внимание на фото, которым певица сопроводила свой рассказ. Пользователи отметили, что у исполнительницы непропорционально большие губы
«Пчелы губы ужалили».
«Что с губами?»
«С такими губками — на негритянку похожа».
«Губы чересчур большие», — выразили мнение фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова станцевала на улице во время отдыха.