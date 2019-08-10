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«Это неизлечимо»: Седокова рассказала об отдыхе вдали от детей

, 12:45 Фото 182

Украинская поп-исполнительница призналась, что, вместо того, чтобы наслаждаться, постоянно переживает.

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Фото, видео : Instagram @annasedokova

Украинская поп-исполнительница Анна Седокова опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала, каково это — отдыхать вдали от детей. У артистки трое наследников — пятнадцатилетняя Алина, восьмилетняя Моника и двухлетний Гектор. На своей странице в соцсети теледива поделилась переживаниями, с которыми боролась, находясь в отпуске без любимых сорванцов.

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«Первый день мне хотелось все время куда-то бежать, срочно набирать близким и спрашивать, все ли у всех в порядке, целы ли коленки и хватает ли продуктов. Во второй день я закрылась в туалете и тайно смотрела присланное видео Гектора», — поделилась светская львица.

Instagram @annasedokova

Подписчики Седокой разделили ее переживания. Родители, которые отправлялись на отдых без любимых малышей, признались, что испытывали аналогичные ощущения.

«Это неизлечимо, вы же мать»;

«То же самое всегда, это нормально»;

«Это хроническое»;

«Это про меня. Всегда отдыхаю с детьми, один раз ездила без и на каждое „мама“ подскакивала», — поделились опытом комментаторы.

Другие, в свою очередь, обратили внимание на фото, которым певица сопроводила свой рассказ. Пользователи отметили, что у исполнительницы непропорционально большие губы

«Пчелы губы ужалили».

«Что с губами?»

«С такими губками — на негритянку похожа».

«Губы чересчур большие», — выразили мнение фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова станцевала на улице во время отдыха. 

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