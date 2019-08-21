«Мимикрируют под Путина»: На Украине разочарованы постом Макрона на русском языке

Украинские власти разочарованы постом президента Франции Эммануэля Макрона в Facebook. После переговоров с главой России Владимиром Путиным французский политический лидер разместил русскоязычную публикацию в соцсети, где отметил прогресс, который Москва и Париж сумели достичь в межгосударственных отношениях.

На пост Макрона откликнулась бывший спикер Верховной рады Украины, избранный депутат нового созыва от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. По словам украинского политика, уже в январе 2020 года с России могут снять санкции. Такой вывод Геращенко сделала исходя из ситуации на международной арене.

« Путину не просто помогают сохранить лицо, все гораздо хуже — европейские лидеры мимикрируют под Путина », — написала депутат в Facebook.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью порталу «Обозреватель» также отметил, что заявление Макрона, сделанное по итогу переговоров с Владимиром Путиным, его разочаровало.

« К сожалению, здесь нам не приходится рассчитывать, что что-то высокое и великое упадет на голову. За свое счастье надо бороться », — убежден украинский политик.

Публикация французского президента спровоцировала депутата Рады Владимира Арьева на новый пост в Facebook. В своем сообщении он отметил, что европейская политика не внушает оптимизма Украине.

« Сила европейской политики скорее приведет Россию от Владивостока до Лиссабона. Это не здоровый вирус », — заверил политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макрон посвятил встрече с Путиным пост на русском языке.