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  4. «Мимикрируют под Путина»: На Украине разочарованы постом Макрона на русском языке

«Мимикрируют под Путина»: На Украине разочарованы постом Макрона на русском языке

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По итогам переговоров с президентом РФ французский политический лидер разместил русскоязычную публикацию на своей странице в Facebook.

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Фото, видео : ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Украинские власти разочарованы постом президента Франции Эммануэля Макрона в Facebook. После переговоров с главой России Владимиром Путиным французский политический лидер разместил русскоязычную публикацию в соцсети, где отметил прогресс, который Москва и Париж сумели достичь в межгосударственных отношениях.

На пост Макрона откликнулась бывший спикер Верховной рады Украины, избранный депутат нового созыва от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. По словам украинского политика, уже в январе 2020 года с России могут снять санкции. Такой вывод Геращенко сделала исходя из ситуации на международной арене.

«Путину не просто помогают сохранить лицо, все гораздо хуже — европейские лидеры мимикрируют под Путина», — написала депутат в Facebook.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью порталу «Обозреватель» также отметил, что заявление Макрона, сделанное по итогу переговоров с Владимиром Путиным, его разочаровало.

«К сожалению, здесь нам не приходится рассчитывать, что что-то высокое и великое упадет на голову. За свое счастье надо бороться», — убежден украинский политик.

Публикация французского президента спровоцировала депутата Рады Владимира Арьева на новый пост в Facebook. В своем сообщении он отметил, что европейская политика не внушает оптимизма Украине.

«Сила европейской политики скорее приведет Россию от Владивостока до Лиссабона. Это не здоровый вирус», — заверил политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макрон посвятил встрече с Путиным пост на русском языке.

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