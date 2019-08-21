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«Главное не закусывать»: вечно худеющая Чехова поведала, как лучше пить пиво

, 8:46 Фото 198

Телеведущая проводит последние дни августа в отпуске в Лондоне и временами устраивает прогулки по злачным заведениям.

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Фото, видео : Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова, которая сейчас проводит отпуск в Лондоне, рассказала поклонникам, как лучше всего пить пиво. Это при том, что, как известно, артистка находится в постоянной борьбе с лишним весом. По ее словам, лучше всего это делать не закусывая.

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«Пиво часто не пью, но иногда, если оно очень вкусное, то мне хочется. Главное не закусывать», — написала Чехова, добавив, что британское пиво в ее личном рейтинге занимает одну из первых строчек.

Instagram @achekhova

Раньше телеведущая, по ее собственному признанию, была фанаткой английского сидра, но сейчас все изменилось, поскольку Анфиса Чехова перестала употреблять в пищу блюда и напитки с содержанием сахара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артистка посвятила стихотворение своим подписчикам в Instagram.

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