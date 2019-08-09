Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый пост в Instagram, в котором иронично ответила на комментарии недоброжелателей. Под фотографиями светской львицы в Instagram не раз разгорались настоящие словесные баталии между фанатами теледивы и ее хейтерами, которые в каждом снимке знаменитости находили множество изъянов. Поводом для критики последних становилась и внешность звезды, и ее фигура, и ракурс, и даже композиция кадров.
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Свой пост ведущая сопроводила фотографиями, на которых в руках держит арбуз. Снимки светской львицы понравились части фолловеров. Они отметили, что теледива замечательно выглядит и даже смахивает на восьмиклассницу.
«Восьмиклассница»;
«Так молодо выглядите»;
«Обожаю Вашу самоиронию!»
«Такая свеженькая всегда! Добрая, красивая от природы. Хорошенькая», — отметили поклонники.
Зато другие, несмотря на шутки знаменитости, продолжили ее критиковать. По мнению пользователей, их комментарии вполне справедливы, и артистке не мешало бы заняться собой.
«Вроде на отдыхе, а макияж, словно в театр собралась»;
«Действительно, Анфиса, не обижайтесь, но совершенно перекроили и лицо, и фигуру, и это правда»;
«Ну, это же чистая правда, Анфиса. Что с лицом? Была красавицей — что стало?» — возмутились подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова опубликовала фото в душе.