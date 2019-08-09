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  4. «Обожаю самоиронию!»: Чехова отшутилась в ответ на критику хейтеров — фото

«Обожаю самоиронию!»: Чехова отшутилась в ответ на критику хейтеров — фото

, 15:03 Фото 151

В комментариях подписчики отметили, что на новом снимке звезда чрезвычайно молодо выглядит.

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Фото, видео : Instagram @achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый пост в Instagram, в котором иронично ответила на комментарии недоброжелателей. Под фотографиями светской львицы в Instagram не раз разгорались настоящие словесные баталии между фанатами теледивы и ее хейтерами, которые в каждом снимке знаменитости находили множество изъянов. Поводом для критики последних становилась и внешность звезды, и ее фигура, и ракурс, и даже композиция кадров.

Instagram @achekhova

«На себя не похожа. Перекроила лицо. Сделала пластику. Лицо, как маска. Уже не та стала, старушка. Вставила виниры. Глаза усталые и грустные. Стала как все… Дополните этот список недовольств моих пристальных подписчиков», — написала Чехова под публикацией, чем явно дала понять подписчикам, что относится к замечаниям пользователей с юмором.

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Свой пост ведущая сопроводила фотографиями, на которых в руках держит арбуз. Снимки светской львицы понравились части фолловеров. Они отметили, что теледива замечательно выглядит и даже смахивает на восьмиклассницу.

«Восьмиклассница»;

«Так молодо выглядите»;

«Обожаю Вашу самоиронию!»

«Такая свеженькая всегда! Добрая, красивая от природы. Хорошенькая», — отметили поклонники.

Зато другие, несмотря на шутки знаменитости, продолжили ее критиковать. По мнению пользователей, их комментарии вполне справедливы, и артистке не мешало бы заняться собой.

«Вроде на отдыхе, а макияж, словно в театр собралась»;

«Действительно, Анфиса, не обижайтесь, но совершенно перекроили и лицо, и фигуру, и это правда»;

«Ну, это же чистая правда, Анфиса. Что с лицом? Была красавицей — что стало?» — возмутились подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова опубликовала фото в душе.

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