Почему заболеваемость рассеянным склерозом в России сильно растет?

За последние пять лет число больных рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тысяч, пишет RT.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава. В 2013 году страдающих от этого заболевания было выявлено 62,3 тысячи, в 2018-м — 82,2 тысячи. Наибольший уровень заболеваемости в прошлом году был зафиксирован в Петербурге — 117 случаев на 100 тысяч человек. В тройку лидеров вошли Липецкая область (101 случай), Тульская область (98,1 случая). Меньше всего больных рассеянным склерозом в Туве (7,1), Чечне (9,5) и Еврейской автономной области (13,6).

Врач-невролог и президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом связала рост числа пациентов с такой патологией с ранней диагностикой болезни и повышением выявляемости.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражаются оболочки головного и спинного мозга.

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