  1. Пятый канал
  4. Хилькевич украдкой подсмотрела занятие няни со своей дочкой — видео

Хилькевич украдкой подсмотрела занятие няни со своей дочкой — видео

, 17:07 Видео 23

Трехлетняя Арианна учится читать по слогам.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : YouTube / Анна Адамайтес, © РИА Новости/ Евгений Одиноков

Звезда «Универа» Анна Хилькевич восхитилась воспитательным процессом няни, которая обучает ее старшую дочь Арианну чтению. Актриса украдкой понаблюдала за уроком и разместила короткий ролик в YouTube.

«Кайфуем, сексуем, шалим!» Королева и Тарзан отмечают топазовую свадьбу — фото

На кадрах заботливая няня учит трехлетнего ребенка читать по слогам.

«Прочитаем еще раз. Ко-ро-ва», — произносит женщина.

Понаблюдав за умилительной сценой, Хилькевич прикрывает за собой дверь в комнату, где идет занятие, и многозначительно произносит: «Дочь…».

Арианна — не единственная дочь 32-летней актрисы. 20 августа дочке Хилькевич и бизнесмена Артура Волкова исполнился год. 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Универа» трогательно поздравила младшую дочь с первым днем рождения.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +13°
66.26
-0.52 73.50
-0.48
Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

Последние новости

17:07
Хилькевич украдкой подсмотрела занятие няни со своей дочкой — видео
16:47
Видео: фонтан из грязи обрушился на прохожих в Петербурге после взрыва трубы
16:33
Почему внучка-сирота Александры Назаровой не приедет на похороны бабушки
16:21
МИД РФ назвал условия для возрождения G8
16:12
Неудачное фото сделало Волочкову обладательницей непропорционального тела
16:01
Фонтан с дом! Момент мощнейшего прорыва трубы в Петербурге попал на видео

Сейчас читают

Видео: Ким Кардашьян искупалась с забавными кабанчиками на Багамах
Виторган в комментариях у Собчак вспомнил пострадавший нос Богомолова
«Кайфуем, сексуем, шалим!» Королева и Тарзан отмечают топазовую свадьбу — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги