Звезда «Универа» Анна Хилькевич восхитилась воспитательным процессом няни, которая обучает ее старшую дочь Арианну чтению. Актриса украдкой понаблюдала за уроком и разместила короткий ролик в YouTube.

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На кадрах заботливая няня учит трехлетнего ребенка читать по слогам.

« Прочитаем еще раз. Ко-ро-ва », — произносит женщина.

Понаблюдав за умилительной сценой, Хилькевич прикрывает за собой дверь в комнату, где идет занятие, и многозначительно произносит: «Дочь…».

Арианна — не единственная дочь 32-летней актрисы. 20 августа дочке Хилькевич и бизнесмена Артура Волкова исполнился год. 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Универа» трогательно поздравила младшую дочь с первым днем рождения.