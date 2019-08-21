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«Кайфуем, сексуем, шалим!» Королева и Тарзан отмечают топазовую свадьбу — фото

, 13:44 Фото 779

В среду, 21 августа, исполнилось 16 лет со дня бракосочетания певицы и бывшего стриптизера.

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Фото, видео : Instagram @koroleva__star, © РИА Новости / Евгения Новоженина

Певица Наташа Королева и бывший стриптизер Сергей Глушко в среду, 21 августа, отмечают 16 лет со дня бракосочетания. Об этом в Instagram рассказала артистка, опубликовав трогательное поздравление для Глушко.

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«Что бы там не говорили, что бы там не сочиняли и не придумывали! Мы с тобой, мой Сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем, а самое главное любим друг друга с каждым годом все сильнее! Топазовая, говорят, у нас сегодня!» — написала певица.

Instagram @koroleva__star

Подписчики Наташи Королевой также подключились к поздравлениям супругов.

«Люблю вас и поздравляю!» — прокомментировал один из пользователей.

«Молодцы, так держать! Я очень рад за вас», — добавил юзер.

«Давайте, дальше кайфуйте! А главное сексуйте!» — пожелал подписчик.

Сергей Глушко стал вторым по счету мужем Королевой. Впервые она была замужем за певцом Игорем Николаевым, но в 2001 году супруги развелись. У певицы и бывшего стриптизера есть общий сын — 17-летний Архип.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева заявила о готовности стать бабушкой.

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