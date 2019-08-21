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  4. «Будущая Суперзвезда!» Дочка Лободы забавно спародировала мать — видео

«Будущая Суперзвезда!» Дочка Лободы забавно спародировала мать — видео

, 20:24 Видео 478

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеоролик с участием дочери Евы.

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Фото, видео : Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками в Instagram забавным видео с восьмилетней дочкой Евой в главной роли. В кадре девочка облачилась в длинный маминый халат, надела очки, взяла в руки в руки трость, символизирующую микрофон, и попросила маму объявить ее выход. Выбежав на сцену, роль которой исполнила кровать, Ева спела хит Лободы «Пуля-дура».

«Моя Ева и ее ежевечерние перфомансы, обожаю», — подписала ролик артистка.

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Поклонники пришли в восторг от артистичности девочки и отметили, что она хорошо поет.

«Будущая Суперзвезда!»

«Ну, не ребенок, а просто прелесть. Обожаю Евочку. А поет-то как хорошо»;

«Как она круто поет, мне кажется еще одна суперстар скоро засияет на нашей сцене»;

«Уже может вместе с вами выступать»

«Классная такая! Звездочка!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Светлана Лобода продемонстрировала великолепную растяжку в парке на лужайке.

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