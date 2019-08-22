Чудо случилось! Пятилетнюю Зарину, потерявшуюся в Нижегородской области, нашли живой

Маленькую Зарину, пропавшую в Нижегородской области, нашли живой. Пятилетняя девочка больше трех суток провела в лесу: без еды и воды, в полном одиночестве. В масштабных поисках участвовали сотни человек, и каждый из них мечтал услышать голос малышки. И чудо произошло.

Главная новость разлетелась мгновенно. Нашли! Живая! Радостные крики едва сдерживают, а родные просто рыдают от счастья. Тяжелые трехдневные поиски, наконец, завершились. Самое страшное уже позади. Сотни людей вздохнули с облегчением.

В непроходимых нижегородских лесах все это время ребенка искали больше 1000 человек. О первых минутах долгожданной встречи — Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео спасения туристов, три дня блуждавших по лесу в Сочи.