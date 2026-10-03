Бывшего «лучшего участкового» арестовали по делу о насилии над детьми
В 2014 обвиняемый участвовал в конкурсе «Народный участковый».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Экс-лучшего участкового из Нижегородской области арестовали по делу о насилии
По делу о сексуальном насилии над детьми арестован бывший лучший участковый из города Балахны Нижегородской области. Об этом сообщает 5-tv.ru.
Подозреваемого зовут Максим Юнусова. Еще будучи сотрудником полиции, в 2014 году он участвовал в конкурсе «Народный участковый». После увольнения он открыл кабинет психолога и взял двоих детей-сирот из детского дома, чтобы воспитывать их самостоятельно.
Мужчину заключили под стражу. По данным следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что приемная мать помогала своему мужу совершать насилие над тремя детьми в Ставропольском крае, поселке Коммаяк. По данным, которые были предоставлены 5-tv.ru, истязание несовершеннолетних продолжалось на протяжении четырех лет — с 2021 по 2025 год.
Самого мужчину, которого обвиняют в насилии, задержали ранее. Впоследствии меру пресечения назначили его жене.
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