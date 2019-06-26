Видео: спасатели нашли туристов, три дня блуждавших по лесу в Сочи

, 7:17 Эфирная новость 25

Медицинская помощь заблудившимся путешественникам не потребовалась.

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Фото, видео : ТАСС/Алеев Егор, Пятый канал

В Сочи сотрудники МЧС спасли туристов, которые несколько суток блуждали по лесу.

Группа из трех человек отправилась в поход еще 21 числа. Когда они не прибыли в точку назначения на их поиски направили спасателей.

Обнаружить двух заблудившихся туристов удалось лишь накануне с воздуха. Их подняли на борт вертолета и доставили в Сочи. Медицинская помощь им не потребовалась.

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Их третий товарищ вышел на связь со спасателями и сообщил, что самостоятельно добрался до населенного пункта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за путешествие в какие города туристы готовы платить большие деньги.

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