«Не могу вырасти»: Королева рассказала, как создала «маленькую страну» в огороде

Певица Наташа Королева опубликовала в Instagram ролик с торжества по случаю важной даты — топазовой свадьбы с Сергеем Глушко. Накануне супруги отметили 16-летие со дня вступления в брак. На кадрах артистка, облаченная в красное платье с гороховым принтом и фату, дурачится, вспоминая о своей песне «Маленькая страна».

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«Гномы и тролли охраняют Белоснежку, яблонька из сказки и, конечно, волшебная маленькая страна», — сказала Королева, назвав себя мечтательницей.

«46, а никак не вырасту!» — добавляет она.

Королева поясняет своим поклонникам в видео, что создала «маленькую страну» в своем огороде и показывает свои владения.

«Наташа, вы лучшая, бомбическая, счастья вам в вашей „маленькой стране“», — прокомментировал видео один из пользователей.

«Наташенька, ты просто умничка. Такая добрая, позитивная, что эта энергетика передается через видео и зарядила меня», — добавил другой.

«Зажигалочка ты наша, просто огонь», — восхитился юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица поздравила Тарзана с топазовой свадьбой.