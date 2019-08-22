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«Слюнки: кап-кап!»: Серябкина снялась для клипа в прозрачном белье — видео

, 7:01 Видео 631

Поклонники ждут не дождутся премьеры аудио-визуального шедевра, в котором певица в очередной раз похвастается красивым телом в сексуальном наряде.

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Фото, видео : Instagram @serebro_official

Ольга Серябкина, также известная как MOLLY, не перестает шокировать общественность откровенными нарядами. На этот раз певица опубликовала в Instagram тизер своего будущего клипа. На кадрах 34-летняя звезда будто бы позирует фотографу в черном прозрачном белье и такой же блузе необычного кроя.

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«Долго под солнцем. Много-много солнца. Будет очень скоро», — подписала пост знаменитость.

В предвкушении премьеры клипа фанаты засыпали любимицу кучей приятных сообщений, в которых признавались в любви к ее творчеству. Однако наибольший ажиотаж у поклонников вызвал отнюдь не красочный тизер, а фигура и наряд Ольги Серябкиной.

«Чую, это будет полнейший отвал!»

«Жарковато стало»;

«Такая красивая — слюнки: кап-кап!» — написали фолловеры.

Однако редко бывает, чтобы в бочке меда не появилась ложка дегтя. Так вышло и с комментариями к посту Серябкиной. Пользователю соцсети показалось, что на кадрах исполнительница выглядит слишком надменной.

«Столько пафоса, что аж противно!» — заявил хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Серябкина снова дала шанс фанатам рассмотреть ее прелести.

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