Агрессивные молодчики в Екатеринбурге избили актеров «Коляда-театра»

Компания выпивших и агрессивно настроенных молодых людей напала на актеров «Коляда-театра» в Екатеринбурге. Инцидент произошел вечером 21 августа у здания очага культуры.

В результате произошедшей потасовки двое актеров — Тарас Поддубный и Мурад Халимбеков, а также еще один человек получили травмы различной степени тяжести.

« Их было человек восемь или десять, все пьяные, с бутылками водки в руках. Начали хамить, толкать ребят. Егору, нашему другу, бутылкой ударили прямо по голове. У него было сильное рассечение, пришлось срочно везти его в больницу. Травмы получил и Мурад Халимбеков. Тарас Поддубный физически очень крепкий, он отделался синяками », — цитирует помощника режиссера Анастасию Высоцкую E1.ru.

Известно, что после драки нападавшие скрылись. Полиция начала проверку, ведется розыск хулиганов. Пострадавших направили на экспертизу для установления тяжести причиненного вреда здоровью.

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