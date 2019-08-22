Агрессивные молодчики в Екатеринбурге избили актеров «Коляда-театра»

Компания выпивших и агрессивно настроенных молодых людей напала на актеров «Коляда-театра» в Екатеринбурге. Инцидент произошел вечером 21 августа у здания очага культуры.
В результате произошедшей потасовки двое актеров — Тарас Поддубный и Мурад Халимбеков, а также еще один человек получили травмы различной степени тяжести.
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Известно, что после драки нападавшие скрылись. Полиция начала проверку, ведется розыск хулиганов. Пострадавших направили на экспертизу для установления тяжести причиненного вреда здоровью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионер получил удар в голову во время конфликта из-за шлагбаума.