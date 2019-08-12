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Пенсионер получил удар в голову во время конфликта из-за шлагбаума — видео

, 13:17 Эксклюзивное видео 122

Инцидент произошел 12 августа в одном из дворов Екатеринбурга.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Пенсионер получил удар по голове во время конфликта из-за шлагбаума в одном из дворов Екатеринбурга. Инцидент произошел утром в понедельник, 12 августа.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, несколько мужчин крепкого вида приехали на Mercedes и потребовали у местного жителя убрать шлагбаум, после чего предприняли попытку сломать преграду.

Пенсионер начал защищать придомовое имущество и получил от одного из визитеров удар. Пользователи сети склонны утверждать, что мужчина в костюме, который полез в драку с жильцом, местный чиновник.

Официального подтверждения данной информации нет. По данным портала 66.ru, позднее мужчина, который ударил пенсионера, предъявил удостоверение главного специалиста отдела благоустройства администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга на имя Александра Войтенко.

Ранее 5-tv.ru опубликовал жуткое видео — агрессивный мужчина избил ребенка на детской площадке.

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