Восточная вечеринка, куча гостей и трехъярусный торт: Как прошло 65-летие Крутого

Известному российскому композитору Игорю Крутому в понедельник, 29 июля, исполнилось 65 лет. Этот день вместе со своими коллегами из мира шоу-бизнеса именинник провел на курорте Бодрум в Турции. В одном из лучших отелей города продюсер устроил вечеринку в восточном стиле. Антураж мероприятия напоминал сказки из цикла «Тысяча и одна ночь».

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Поздравить юбиляра с его 65-летием приехали поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, исполнитель Лев Лещенко, фигуристка Татьяна Навка, оперная дива Анна Нетребко, певица Жасмин, артист Николай Басков, модельер Валентин Юдашкин и многие другие.

Праздник прошел по высшему разряду. Звучали песни отечественных знаменитостей, гости наслаждались фантастическими угощениями, а в завершение вечера повара вынесли в зал огромный торт, выполненный в виде разноцветных турецких подушек. Видео со сказочным десертом появилось на странице крутого в Instagram. Окончание праздника ознаменовали грандиозным салютом.

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