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  4. «Bad guy», «Девочка-война» и «Грустный дэнс»: названы главные хиты лета 2019

«Bad guy», «Девочка-война» и «Грустный дэнс»: названы главные хиты лета 2019

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Сервис «Яндекс. Музыка» составил плейлисты из композиций, наиболее популярных в конкретных регионах России.

Фото : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

На сервисе «Яндекс. Музыка» появились плейлисты из песен, которые слушают больше всего в российских городах-миллионниках.

Подборки из 50 композиций составлялись на основе количества прослушиваний в конкретном регионе России.

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Суперхит американской звезды Билли Айлиш «Bad guy» возглавил ТОПы в мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Уфе и Челябинске.

Дуэт Artik & Asti с песней «Грустный дэнс» слушают больше всего в Краснодаре, Воронеже, Красноярске, Омске и Тюмени.

Ростовчане предпочитают «Life» исполнительницы Zivert, а Самару «качает» песня «Девочка-война» рэп-дуэта HammAli & Navai.

Городские плейлисты на «Яндекс. Музыке» можно найти в разделах «Новое», «Популярное» и «В тренде».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне ищут фильмы в интернете, если забыли их название.

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