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«Карлики несут кольцо в вулкан» — как россияне ищут фильмы, если не помнят название

, 13:55 Видео 21

В компании «Яндекс» проанализировали необычные и забавные поисковые запросы пользователей, с помощью которых они ищут кино.

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Фото, видео : Yandex.ru, www.globallookpress.com

«Яндекс» проанализировал 18 миллионов поисковых запросов за последние два года, с помощью которых пользователи ищут фильмы, если забыли их название.

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Результаты исследования опубликованы в блоге компании. Там собраны слова, которыми они описывают киноленту. По некоторым из них сразу становится понятно, какую картину искал пользователь:

«Фильм, где дерево живое и енот живой»;

«Фильм, где мужик растет обратно»;

«Фильм, где животные едят сельдерей»;

«Карлики несут кольцо в вулкан»;

«Мужик полетел в космос и застрял между шкафами».

Встречаются и такие описания, по которым абсолютно непонятно какой фильм искал человек.

«Комедия в которой, как правило, не наблюдается никакого смысла»;

«Фильм, где все идиоты»;

«Боевик, где петух дерется как человек».

Обычно пользователь использует обозначение действующих лиц («девушка» и «парень», «мужчина» и «женщина», или «человек») и драматичные глаголы («убивает», «умирает» или «спасает»).

«Яндекс» также изучил, как юзеры запоминают кино из разных стран. Выяснилось, что среди ключевых героев российских фильмов наиболее популярны «мент», «няня» и «следователь», американских — «подросток» и «солдат», советских — «собака», «дед» и «медведь».

Ранее 5-tv.ru публиковал о ТОП-10 вопросах про свадьбу, которые россияне задают «Яндексу».

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