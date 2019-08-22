Брат Бена Аффлека снял постапокалиптическую драму о мире без женщин

В России состоялась премьера фильма «Свет моей жизни». Режиссером картины стал брат голливудского актера Бена Аффлека — Кейси. Это вторая его режиссерская работа. Кейси Аффлек написал сценарий к фильму и сыграл в нем главную роль, сообщает Teleprogramma.pro.

«Свет моей жизни» — постапокалиптическая драма, в которой режиссер показал мир, где почти не осталось женщин. Согласно сюжету, все представительницы прекрасного пола вымерли из-за страшного вируса. Немногих выживших поместили в закрытые бункеры, которые находятся под строгой охраной.

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Главный герой — мужчина с 12-летней дочерью, у которой оказался иммунитет к заболеванию, скитается по лесам Северной Америки. При необходимости они приближаются к городам. Отец пытается оградить девочку от опасностей, которые ждут ее на каждом шагу.

В российский прокат фильм Кейси Аффлека «Свет моей жизни» вышел 22 августа.

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