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Почему киновселенная Marvel может навсегда распрощаться с Человеком-пауком

, 13:31 29

Производство блокбастеров про одного из самых популярных супергероев студии Marvel может прекратиться из-за конфликта компании Sony Pictures и Disney.

Фото : www.globallookpress.com / © KPA

Президент Marvel Studios Кевин Файги больше не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке. Об этом сообщила компания Sony Pictures, которая создала последний блокбастер о Питере Паркере «Человек-паук: Вдали от дома».

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Причиной тому мог послужить денежный спор с Disney, которая владеет супергеройской студией. Компания Уолта Диснея якобы предложила Sony поровну делить как финансирование кинофраншиз, так и прибыль от их проката. Последняя же настояла на сохранении старых договоренностей, по которым Disney получает лишь 5%.

«Мы разочарованы, но уважаем решение Disney прекратить работу Кевина Файги в качестве ведущего продюсера нашего следующего фильма о Человеке-пауке», — говорится на официальной странице Sony Pictures в Twitter.

В июле Sony договорилась с Marvel о переходе прав на создание фильмов о Человеке-пауке, если последняя картина соберет более миллиарда долларов в прокате. С момента премьеры блокбастера «Человек-паук: Вдали от дома» его мировые сборы составили более 700 миллионов долларов, что сделало его самым кассовым проектом Sony.

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