Троих сотрудников патрульно-постовой службы полиции Екатеринбурга подозревают в изнасиловании 22-летней девушки, сообщили в Следственном управлении СК по Свердловской области.

По версии следствия, в ночь на 18 августа на улице Чайковского сотрудники МВД силой усадили жертву в служебный автомобиль и угрожая физической расправой надругались над ней.

Подозреваемых задержали сотрудники Управления собственной безопасности регионального главка МВД в рамках возбужденного дела по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

«По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники Главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Екатеринбургу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас следователи собирают доказательную базу и ждут результатов назначенных экспертиз. В ближайшее время фигурантам дела изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о резонансном изнасиловании девушки-дознавателя в уфимском отделе полиции.