Троих сотрудников патрульно-постовой службы полиции Екатеринбурга подозревают в изнасиловании 22-летней девушки, сообщили в Следственном управлении СК по Свердловской области.
По версии следствия, в ночь на 18 августа на улице Чайковского сотрудники МВД силой усадили жертву в служебный автомобиль и угрожая физической расправой надругались над ней.
Подозреваемых задержали сотрудники Управления собственной безопасности регионального главка МВД в рамках возбужденного дела по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Сейчас следователи собирают доказательную базу и ждут результатов назначенных экспертиз. В ближайшее время фигурантам дела изберут меру пресечения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о резонансном изнасиловании девушки-дознавателя в уфимском отделе полиции.