Все выходцы из Донецкой и Луганской областей смогут получить гражданство РФ

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Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Фото, видео : ТАСС / Валентин Спринчак, Михаил Терещенко, Oleksandr Rupeta / www.globallookpress.com

Тема:
Украинский кризис 65

Президент России Владимир Путин в среду, 17 июля, подписал указ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства выходцам со всей территории Донецкой и Луганской областей Украины, находящимся на территории России. Это означает что получить российский паспорт в упрощенном порядке теперь смогут не только жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Как сообщается, российский лидер сделал это из гуманитарных соображений. Дело в том, что на сегодняшний день в России находится значительное количество людей, пострадавших от конфликта на Донбассе и имеющих различные правовые статусы, в том числе и как лица, получившие временное убежище. 

Подписание указа стало реакцией на конфликт на юго-востоке Украины, который создал невыносимые условия для жизни людей, находящихся по обе стороны линии соприкосновения. Тысячи украинцев были вынуждены покинуть регион, спасая себя и свои семьи. Бесчинства украинских силовиков и разномастных националистов довели население до отчаяния. Дома многих уже не подлежат восстановлению, так что и возвращаться на родину порой некуда, инфраструктура разрушена.

Киевские власти, с подачи которых обстрелы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик продолжаются, не стремятся улучшить жизнь людей даже на подконтрольных им территориях Донецкой и Луганской областей. В то же время, президент страны Владимир Зеленский до сих пор не предложил ничего внятного по урегулированию конфликта, кроме расширения «нормандского формата».

Инициатива об упрощении предоставления гражданства РФ украинцам уже неоднократно выдвигалась депутатами Госдумы, журналистами и правозащитниками, своими глазами видевшими страшные последствия конфликта,.

В ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» 20 июня 2019 года президент РФ предложил облегчить процесс получения российского гражданства заинтересованным в этом украинцам.

В апреле 2019 года Путин подписал Указ «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документом оговаривалось, что такое право имеют украинцы — жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в ДНР люди с пяти утра занимали очередь, чтобы подать заявление на получение паспорта РФ.

Тема:
Украинский кризис 65
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