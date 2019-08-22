Пиотровский заявил, что Россия готова помочь Сирии воссоздать музей Пальмиры

Российские ученые помогут воссоздать музей в Пальмире. Старое здание разрушено, но коллекцию удалось спасти. Все пояснения дал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он отметил, что речь не идет о реконструкции разрушенных памятников, ведь в Сирии продолжается война и есть принципы реставрации ЮНЕСКО, согласно которым руины не подлежат восстановлению. Задача — возродить именно музей.

«Музей — это значит с одной стороны будет привлекать туристов, с другой — это рабочие места, потому что Пальмира — город, который неживой сейчас. И музей — это символ оптимизма, то что сделали наши археологи и команда — это блестящий материал», — пояснил Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

«Департамент древностей, располагая теперь нашей моделью, может осуществлять мониторинг, не выходя из кабинета. То есть на месте есть специалисты, которые делают съемку какого-то фрагмента, пересылают, сравнивают — можно понять, это бывшее разрушение или новое разрушение», — сказала заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева.

В этом году наши специалисты проведут новую съемку объектов всемирного наследия и дополнят 3D-модель. Вместе с результатами прежних исследований все это станет основой для стажировок и выставок — в Пальмире южной и Пальмире северной, то есть в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что итальянские художники приехали в Сирию помогать в реставрационных работах.