  1. Пятый канал
  4. Пиотровский заявил, что Россия готова помочь Сирии воссоздать музей Пальмиры

Пиотровский заявил, что Россия готова помочь Сирии воссоздать музей Пальмиры

, 20:12 Эфирная новость 15

Группа российских специалистов, включая сотрудников Эрмитажа, помогает сирийским коллегам восстановить память об утраченных памятниках.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru

Российские ученые помогут воссоздать музей в Пальмире. Старое здание разрушено, но коллекцию удалось спасти. Все пояснения дал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он отметил, что речь не идет о реконструкции разрушенных памятников, ведь в Сирии продолжается война и есть принципы реставрации ЮНЕСКО, согласно которым руины не подлежат восстановлению. Задача — возродить именно музей.

«Музей — это значит с одной стороны будет привлекать туристов, с другой — это рабочие места, потому что Пальмира — город, который неживой сейчас. И музей — это символ оптимизма, то что сделали наши археологи и команда — это блестящий материал», — пояснил Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

«Департамент древностей, располагая теперь нашей моделью, может осуществлять мониторинг, не выходя из кабинета. То есть на месте есть специалисты, которые делают съемку какого-то фрагмента, пересылают, сравнивают — можно понять, это бывшее разрушение или новое разрушение», — сказала заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева.

В этом году наши специалисты проведут новую съемку объектов всемирного наследия и дополнят 3D-модель. Вместе с результатами прежних исследований все это станет основой для стажировок и выставок — в Пальмире южной и Пальмире северной, то есть в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что итальянские художники приехали в Сирию помогать в реставрационных работах.

Читайте также

+19° Днём +19°
Ночью +12°
65.62
-0.64 72.83
-0.67
Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов

Последние новости

20:25
Брат Бена Аффлека снял постапокалиптическую драму о мире без женщин
20:19
Дана Борисова примерила купальник мечты — видео
20:12
Пиотровский заявил, что Россия готова помочь Сирии воссоздать музей Пальмиры
19:59
Сколько секса нужно для счастья? Ответ дали ученые
19:51
Море, солнце, свобода: как фестиваль «Таврида-АРТ» вдохновляет участников на творчество
19:45
Видео: новейший беспилотник Минобороны «Форпост-Р» совершил первый полет

Сейчас читают

Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов
«Вышла замуж из-за генофонда»: звезда «Не родись красивой» о своем браке
«Это конец»: кому Александра Назарова адресовала свои последние слова

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги