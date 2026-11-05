Тело подростка из Украины и его раненую мать нашли в одном из отелей Мюнхена

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 31 0

По предварительной версии следствия, ребенка могла отравить таблетками собственная мать.

В Мюнхене мать-украинка убила сына в отеле: подробности

Фото: 5-tv.ru

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Bild: в Мюнхене нашли мертвым 13-летнего мальчика в отеле

В немецком Мюнхене 13-летнего мальчика нашли мертвым в номере отеля Eden Hotel Wolff неподалеку от центрального железнодорожного вокзала. По информации Bild, следователи рассматривают версию, согласно которой мать могла отравить ребенка таблетками, а затем попытаться покончить с собой. 

Правоохранители получили сообщение о происшествии около десяти утра по местному времени. На место прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили тело подростка и тяжелораненую женщину рядом с ним.

По данным издания, мать мальчика предположительно является гражданкой Украины. Первоначально полиция сообщала, что погибшему ребенку было 12 лет. Позднее правоохранители уточнили возраст — 13 лет.

Следователи рассматривают произошедшее как убийство. 

В настоящее время полиция изучает записи камер видеонаблюдения, установленных в гостинице. Специалисты пытаются восстановить обстоятельства случившегося и установить причины трагедии.

На месте происшествия также работает кризисная служба, сотрудники которой оказывают психологическую помощь одному из работников отеля.

Окончательные обстоятельства смерти подростка пока не установлены. Расследование продолжается.

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