Лерчек экстренно госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья

Лерчек срочно увезли в больницу перед судом, на заседании она не появится

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не сможет принять участие в рассмотрении жалоб на ее приговор после госпитализации. Об этом 5-tv.ru сообщил источник из ее окружения.

По словам собеседника издания, Чекалина находится на медицинской процедуре, после которой ее теоретически могут отпустить. Информацию о госпитализации подтвердил адвокат блогера Константин Третьяков.

«Валерия не сможет участвовать по состоянию здоровья. Вчера у нее были планы сегодня приехать в суд», — сказал защитник.

Суд должен рассмотреть жалобы на приговор по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием поддельных документов. Чекалина не сможет присутствовать на заседании лично. Кроме того, ожидается рассмотрение просьбы блогера разрешить ей поездку в Китай на лечение. По словам источника 5-tv.ru, китайская клиника уже направила официальное приглашение.

Ранее сама Чекалина рассказала о результатах ПЭТ-КТ. По ее словам, исследование показало рост метастазов, которые обнаружили в надпочечниках и яичниках. Также, как утверждает блогер, они вновь появились в легких.

Чекалина сообщила, что готовится ко второй линии химиотерапии. При этом врачи рекомендуют ей рассмотреть возможность лечения в Китае с использованием CAR-T-терапии.

Уголовное дело

Уголовное дело о валютных операциях против Валерии и Артема Чекалиных возбудили в 2024 году — обвинение утверждает, что с сентября 2021 по февраль 2022 года они вместе с пособником Романом Вишняком отмыли через подставные счета компании в ОАЭ свыше 250 миллионов рублей. Артему назначили семь лет колонии и штраф около 194 миллионов рублей, а Валерии — пять лет условно и штраф 763,5 миллиона рублей.

Речь идет о деньгах, полученных от продажи фитнес-марафонов «Идеальное тело». При переводе на иностранные счета платежи оформлялись как оплата «информационных услуг», а банку предоставляли документы с недостоверными сведениями.

В июле Гагаринский суд Москвы вынес Лерчек приговор, а также запретил ей администрировать сайты в интернете. Процесс еще не закончен - защита обжаловала приговор, потребовав полного оправдания подзащитной. Прокуратура же, в свою очередь, настаивает на более строгом наказании - шести годах условно и пятилетнем запрете на администрирование сайтов.

О тяжелой болезни блогера стало известно в марте 2026 года – тогда у у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Из-за лечения и ухудшения самочувствия заседание по апелляции перенесли с 17 ноября на 5 ноября. Накануне Лерчек прошла третий курс химиотерапии.

Тем временем близкие блогера продолжают искать возможности для лечения за границей. Две клиники в Китае готовы принять Чекалину - одна из них уже направила предварительное письмо. Сейчас Валерия выбирает конкретное медицинское учреждение.

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