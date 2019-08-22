  1. Пятый канал
  4. Инспектор пожарной безопасности «Магнита» умер от передозировки наркотиков

Инспектор пожарной безопасности «Магнита» умер от передозировки наркотиков

, 11:46 180

Мужчина потерял сознание во время совещания в московском офисе торговой сети.

Фото : www.globallookpress.com

Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиков. Как стало известно 5-tv.ru, 27-летний мужчина потерял сознание во время совещания в московском офисе ритейлера. Коллеги безрезультатно пытались помочь сослуживцу, после чего вызвали «скорую».

Мужчину доставили в больницу, где он умер, несмотря на усилия медиков. Полицейские при досмотре личных вещей погибшего обнаружили три пакета с запрещенным к обороту веществом и трубку для курения.

Расследование инцидента продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот наркотиков».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фрик-дива Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков.

Читайте также

+19° Днём +19°
Ночью +12°
66.26
-0.52 73.50
-0.48
Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!

Последние новости

12:40
Кто стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
12:31
Павел Мамаев не оплатил налоги почти на полмиллиона рублей
12:22
Дайверы рассказали об удручающем состоянии «Титаника»
12:11
Видео последствий пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Петербурге
12:03
Сестра Эмина Агаларова подтвердила, что ее квартиру обокрали
11:46
Инспектор пожарной безопасности «Магнита» умер от передозировки наркотиков

Сейчас читают

Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!
«Слюнки: кап-кап!»: Серябкина снялась для клипа в прозрачном белье — видео
Волочкова появилась на презентации своей книги в фате — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги