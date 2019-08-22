Инспектор пожарной безопасности «Магнита» умер от передозировки наркотиков

Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиков. Как стало известно 5-tv.ru, 27-летний мужчина потерял сознание во время совещания в московском офисе ритейлера. Коллеги безрезультатно пытались помочь сослуживцу, после чего вызвали «скорую».

Мужчину доставили в больницу, где он умер, несмотря на усилия медиков. Полицейские при досмотре личных вещей погибшего обнаружили три пакета с запрещенным к обороту веществом и трубку для курения.

Расследование инцидента продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот наркотиков».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фрик-дива Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков.