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Фото экзотической красотки с большими глазами покорили сеть

, 5:16 Фото 28

В интернете обсуждают снимки украинской модели Марии Оз.

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Фото, видео : Instagram @dukhovnoe_litso

В сети набирают популярность фотографии украинской модели Марии Оз, которая привлекает пользователей своей нестандартной внешностью. Как можно заметить на снимках, от природы у блогера очень большие голубые глаза, благодаря которым девушка завоевала любовь уже более сотни тысяч подписчиков в Instagram.

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Фолловеры в восторге от внешности украинки. Они сравнивают ее с персонажами различных популярных мультфильмов и просят выкладывать больше кадров.

«Настоящая принцесса Disney!»

«Я буду использовать в качестве фотографии на обложке Facebook»;

«Что за милая зайка!»

«Любуюсь Вами!» — пишут юзеры.

Впрочем, такой популярной Мария была не всегда. Как пишут Дни.ру, в детстве девушку часто дразнили, но она старалась не обращать внимания на критику публики. Сейчас внешность блогера очень востребована в модельном бизнесе. Однако без злопыхателей не обходится. Некоторые считают, что девушка увеличивает себе глаза на фотографиях при помощи инструментов фотошопа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники обсуждают фото Аллы Пугачевой с бантом.

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