Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!

Раки — вы победители и прирожденные лидеры. За свою жизнь вы справились с большим числом неудач и сумели забраться на вершину Олимпа. Вам все твердят, что вы не добьетесь желаемого? Плюньте в лицо тому, кто смеет такое говорить. Возьмите себя в руки и покажите, кто вы есть. Ваша внутренняя энергия позволит вам совершить невозможное, главное — направьте ее в нужное русло.

Близнецы, вы стоите на краю пропасти и один неверно сделанный шаг может привести вас к гибели. Но не пугайтесь. Обратите внимание на знаки, разберитесь в себе, подумайте, что вы хотели получить от жизни, и тогда вы сможете встать на верную тропу. Не бойтесь сказать «нет» тем, кого давно хотели вычеркнуть из жизни. Пришло время расставить приоритеты.

Тельцы, вы уже почувствовали себя богачом? К счастью, с этим приятным чувством вам еще долго прощаться не придется. Деньги то и дело будут плыть вам в руки и оказываться на ваших счетах. Это благословение Вселенной. Но не спешите расходовать финансы на все подряд, вложите сбережения в новый бизнес — найдите средство приумножить ваше состояние. Так будет рациональнее.

Овны, глубоко вдохните и выдохните. Хватит обвинять судьбу во всех своих бедах. Поверьте, жизнь скоро наладится. Временные трудности — результат божественного вмешательства, а это значит, что они нужны, чтобы закалить вас. Карты сулят вам продвижение по карьерной лестнице и, скорее всего, добиться успеха вам поможет незнакомка. Постарайтесь не игнорировать советы окружающих.

Хватит постоянно думать о деньгах, Козероги! Совсем скоро вы станете богаты и перестанете рассчитывать доходы или расходы на калькуляторе. Водолеи, вы не можете сразу кардинально поменять жизнь, но перестать плыть по течению — в ваших силах. Посмотрите на жизнь по-новому и влюбитесь в свою работу. Скорпионы, хватит мучить назиданиями своих близких. Примите их такими, какие они есть. Вы сами неидеальны.

Лев — гороскоп на сегодня, 23 августа

Львы, вы знаете, кто такие близкие по духу люди? Это те, кто вас всегда поймет. Те, кто сумеет посмотреть на мир вашими глазами, и ни за что не позволит обществу вас критиковать. Если вы узнали в описании своих друзей, держитесь за них, а если среди вашего окружения нет надежных товарищей, то заведите новых. Для вас это не составит труда.

Космический совет: расширяйте круг общения.

Лаврентьев день: что можно и нельзя делать 23 августа

Дева — гороскоп на сегодня, 23 августа

«Лучшие из нас — не более одаренные, чем остальные. Однако, в отличие от других, они каждый день делают небольшой шаг на пути к мечте». Девы, пусть мысли древних китайских мудрецов вдохновят вас на достижение цели. Сегодня, 23 августа, жизнь вам подарит массу возможностей, и ваша задача — не упустить их. Хватайтесь обеими руками за каждый шанс. Откройтесь новым знакомствам — вас ждет много нового и интересного.

Космический совет: каждый день двигайтесь на пути к мечте.

Весы — гороскоп на сегодня, 23 августа

Опять творческий кризис? Весы, вспомните, о чем вы думали в период вдохновения. Может быть, удастся посмотреть на идею, которую вы признали никудышной, с другой стороны? Если это не поможет, сходите на чашечку кофе к другу или почитайте новую книгу в парке. Может быть, энергия природы вдохнет в вас новые силы и вы сможете продолжить работу.

Космический совет: зарядитесь энергией.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 23 августа

Скорпионы, вы стали чересчур ранимыми. Хватит ждать от людей больше, чем они могут дать. Никто не обязан ставить ваши интересы выше собственных. Пора признать горькую правду жизни: каждый старается, прежде всего, для себя. Если вам стало грустно и одиноко, никто в этой ситуации не поможет вам, кроме вас самих. Перестаньте жаловаться на судьбу и начните, наконец, действовать. В ваших несчастьях никто не виноват.

Космический совет: хватит ныть.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 23 августа

То, что ваши желания до сих пор не исполнились, не означает, что вы прикладывали усилия напрасно. Вселенная обязательно оценит ваши труды, не торопите ее. Продолжайте верить в свои мечты, визуализировать их и не прекращайте работать. Вместо того, чтобы сутки напролет проводить в размышлениях о будущем, подумайте, что вы можете сделать прямо здесь и сейчас. Карты вам сулят скорые перемены. Осталось подождать совсем чуть-чуть.

Космический совет: продолжайте работать над собой.

Козерог — гороскоп на сегодня, 23 августа

Хватит постоянно думать о деньгах, Козероги! Совсем скоро вы станете богаты и перестанете рассчитывать доходы или расходы на калькуляторе. Позвольте Вселенной позаботиться о вас. Не исключено, что вскоре вы получите заветное письмо от возлюбленного и долгожданный подарок от друга. На картах — белая полоса. Можете это отпраздновать, но сильно не увлекайтесь, иначе рискуете спугнуть удачу. Космический совет: расслабьтесь.

Водолей — гороскоп на сегодня, 23 августа

Хватит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Избавьтесь, наконец, от своих предрассудков и заживите полной жизнью, Водолеи. Забудьте, что такое «стыд», и сделайте все, о чем давно мечтали. Отправляетесь в кругосветное путешествие, встречайте рассвет, любуйтесь звездами. Посмотрите на жизнь по-новому. Влюбитесь в работу и расскажите о чувствах своей второй половинке.

Космический совет: перестаньте бояться осуждения публики.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 23 августа

Рыбы, благодарите судьбу! В вашу дверь стучится любовь — настоящая, чистая, искренняя, такая, про которую снимают фильмы и рассказывают сказки. Главное — не спугните ее. Вы читали повесть «Алые паруса» Александра Грина? Если нет, то обязательно исправьтесь. Вы должны проникнуться романтическим настроением, чтобы встретить свое счастье.

Космический совет: откройтесь новым чувствам.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 августа.