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«Новый этап родительства»: Саша Савельева показала себя в шестимесячном возрасте

, 6:00 Фото 67

Артистка продолжает «раскапывать» архивные фото.

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Фото, видео : Instagram @sasha_savelieva

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева вновь поделилась с подписчиками архивным фото. Счастливая мама полугодовалого сына Леона разместила в Instagram снимок 35-летней давности, на котором будущая певица — еще младенец.

«1984 год. Мне шесть месяцев. На месяц больше чем Леончику. Новый этап родительства начался: ищем сходство на детских фото», — подписала она фото.

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Instagram @sasha_savelieva

Одной из первых на этот пост отреагировала нынешняя участница группы «Фабрика», которая в свое время заняла место Сати Казановой, — Саша Попова.

«Сходство еще какое», — написала она.

Остальные подписчики сошлись во мнении, что и во младенчестве Саша Савельева — «милота».

В последнее время артистка занялась разбором архивных фото. Так, она опубликовала видео, на котором она 15-летнем возрасте играет на сцене на флейте.

Александра Савельева девять лет счастлива в браке с Кириллом Сафоновым, и полгода назад у пары родился долгожданный сын, которого назвали Леон.

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