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Постлетняя хандра Анфисы Чеховой: «Что делать, если 1 сентября — Конец света?»

, 5:38 Фото 81

41-летняя телеведущая представила свои действия за неделю до апокалипсиса.

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Фото, видео : Instagram @achekhova

Известная телеведущая Анфиса Чехова задала свойственный для миллионов населяющих планету людей вопрос — как провести последние дни перед апокалипсисом. 41-летняя дива предположила, что, вдруг с окончанием лета 2019 года случится Конец света, и изложила в связи с этим свои действия.

«Спасаться и эвакуироваться бессмысленно, ученые уверяют, что планете нашей придет каюк», — констатировала она.

Instagram @achekhova

Что бы не терять драгоценное время, Анфиса призналась бы в любви тем, к кому испытывает это чувство.

«Взяла свою немногочисленную семью и улетела бы на Фиджи или на Бора-Бора. Купила бы билеты первого класса, сняла бы самый красивый отель на берегу океана, и всю эту неделю с хвостиком провела бы с самыми близкими людьми, так, как будто конца света и не должно наступить», — написала она в Instagram.

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По словам бывшей ведущей популярной программы «Секс с Анфисой Чеховой», в таком случае она бы наслаждалась «вкусной едой, природой, разговорами обо всем с мамой».

«Обнимашки и беготня с моим сыном. Рассуждения о политике с дедушкой, выловленные из океана морские гады на обед», — рассуждает она.

«Еще я взяла бы с собой совсем близких друзей. Тех, с которыми я могу быть сама собой. Играли бы в карты все вместе, ужинали за большим столом, и много улыбались! Именно так я хочу провести последний день перед тем, как нашей чертовой удивительной планете придет каюк», — философски рассудила она.

Пост Чеховой вызвал в комментариях бурные споры. Нашлись те, кто поддержал ее в том, что в любом случае надо чаще проводить время с любимыми.

Появились и еще более грустные отзывы.

«Я бы ничего не делала. У меня нет средств, и я не думаю, что перед Концом света они бы появились, чтобы куда-то уехать. Наверное, привела бы в дом всех собак, которых знаю, и лежала с ними в кровати, смотря фильмы Тарантино», — написала одна из подписчиц.

Однако некоторые мягко упрекнули телеведущую в эгоизме.

«Представьте, что у всех этих людей (пилоты, обслуживающий персонал, который бы готовил вам вкусную еду, и многие другие) тоже есть родные, с которыми они бы хотели провести время. Мир бы остановился, ничего не работало. Люди также разбегутся по домам к своим семьям и проведут эту неделю с ними», — отметил

Но, нашлись и преданные поклонники Анфисы Чеховой.

«Провел бы эту неделю с такой девушкой как вы!» — написал один из них.

Ранее телеведущая презентовала свой новый стих в нижнем белье.

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