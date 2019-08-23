Известная телеведущая Анфиса Чехова задала свойственный для миллионов населяющих планету людей вопрос — как провести последние дни перед апокалипсисом. 41-летняя дива предположила, что, вдруг с окончанием лета 2019 года случится Конец света, и изложила в связи с этим свои действия.
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Что бы не терять драгоценное время, Анфиса призналась бы в любви тем, к кому испытывает это чувство.
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По словам бывшей ведущей популярной программы «Секс с Анфисой Чеховой», в таком случае она бы наслаждалась «вкусной едой, природой, разговорами обо всем с мамой».
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Пост Чеховой вызвал в комментариях бурные споры. Нашлись те, кто поддержал ее в том, что в любом случае надо чаще проводить время с любимыми.
Появились и еще более грустные отзывы.
«Я бы ничего не делала. У меня нет средств, и я не думаю, что перед Концом света они бы появились, чтобы куда-то уехать. Наверное, привела бы в дом всех собак, которых знаю, и лежала с ними в кровати, смотря фильмы Тарантино», — написала одна из подписчиц.
Однако некоторые мягко упрекнули телеведущую в эгоизме.
«Представьте, что у всех этих людей (пилоты, обслуживающий персонал, который бы готовил вам вкусную еду, и многие другие) тоже есть родные, с которыми они бы хотели провести время. Мир бы остановился, ничего не работало. Люди также разбегутся по домам к своим семьям и проведут эту неделю с ними», — отметил
Но, нашлись и преданные поклонники Анфисы Чеховой.
«Провел бы эту неделю с такой девушкой как вы!» — написал один из них.
Ранее телеведущая презентовала свой новый стих в нижнем белье.