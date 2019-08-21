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  4. «Бегом из города!» Чехова презентовала новый стих в нижнем белье — фото

«Бегом из города!» Чехова презентовала новый стих в нижнем белье — фото

, 11:38 Фото 231

Телеведущая продолжает радовать поклонников своим неожиданным творчеством.

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Фото, видео : Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова написала новый стих. Недавно она уже радовала подписчиков в Instagram своим литературным талантом. Тогда телеведущая посвятила стихотворение фолловерам, которые очень часто ее обсуждают, теперь же Чехова посвятила публикацию Москве. Новый пост светская львица сопроводила фотографией в нижнем белье, которое выгодно подчеркивает ее аппетитные формы.

Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

«Прочь из этого города!
Здесь каждый поворот — кладбище воспоминаний.
Тут колет, там болит, здесь жжет.
И двери шаткие от частых расставаний.

Вчера не вышло, завтра не срослось.
Здесь было первое свидание — там последнее.
Тут водостоки копят нашу ложь и злость.
И хмуро смотрят окна беспросветные.

У каждой улицы сижу я на крючке!
Проулки — нити здесь, а я марионетка.
В отелях этих — ты был частый гость во мне,
Вокзалы — возвращали тебя редко.

Когда-то с городом своим была на ты.
Дворняга каждая во мне рождала жалость.
Ведь у меня был дом, любовь, мечты.
Теперь лишь равнодушие осталось.

Бегом из города!
Там, за его чертой,
второе я, быть может, обрету дыхание.
Весь хлам на свалку!
Лишь себя беру с собой!
Прощай, мой город.
Впрочем…
До свидания».

Instagram @achekhova

Поклонники телеведущей, в свою очередь, пожелали ей, чтобы такое лирическое настроение настигало Анфису Чехову как можно чаще.

«Очень приятно вас читать, пишите еще!» — признался пользователь.

«Сильные слова», — добавил другой.

«Неожиданно от вас такое о Москве читать, конечно», — отметил юзер.

Всего же новое творение телеведущей собрало почти девять тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru публиковал прошлый стих Чеховой.

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