Телеведущая Анфиса Чехова написала новый стих. Недавно она уже радовала подписчиков в Instagram своим литературным талантом. Тогда телеведущая посвятила стихотворение фолловерам, которые очень часто ее обсуждают, теперь же Чехова посвятила публикацию Москве. Новый пост светская львица сопроводила фотографией в нижнем белье, которое выгодно подчеркивает ее аппетитные формы.

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«Прочь из этого города!

Здесь каждый поворот — кладбище воспоминаний.

Тут колет, там болит, здесь жжет.

И двери шаткие от частых расставаний.

⠀

Вчера не вышло, завтра не срослось.

Здесь было первое свидание — там последнее.

Тут водостоки копят нашу ложь и злость.

И хмуро смотрят окна беспросветные.

⠀

У каждой улицы сижу я на крючке!

Проулки — нити здесь, а я марионетка.

В отелях этих — ты был частый гость во мне,

Вокзалы — возвращали тебя редко.

⠀

Когда-то с городом своим была на ты.

Дворняга каждая во мне рождала жалость.

Ведь у меня был дом, любовь, мечты.

Теперь лишь равнодушие осталось.

⠀

Бегом из города!

Там, за его чертой,

второе я, быть может, обрету дыхание.

Весь хлам на свалку!

Лишь себя беру с собой!

Прощай, мой город.

Впрочем…

До свидания».

Instagram @achekhova

Поклонники телеведущей, в свою очередь, пожелали ей, чтобы такое лирическое настроение настигало Анфису Чехову как можно чаще.

«Очень приятно вас читать, пишите еще!» — признался пользователь.

«Сильные слова», — добавил другой.

«Неожиданно от вас такое о Москве читать, конечно», — отметил юзер.

Всего же новое творение телеведущей собрало почти девять тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru публиковал прошлый стих Чеховой.