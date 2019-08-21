Телеведущая Анфиса Чехова написала новый стих. Недавно она уже радовала подписчиков в Instagram своим литературным талантом. Тогда телеведущая посвятила стихотворение фолловерам, которые очень часто ее обсуждают, теперь же Чехова посвятила публикацию Москве. Новый пост светская львица сопроводила фотографией в нижнем белье, которое выгодно подчеркивает ее аппетитные формы.
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Поклонники телеведущей, в свою очередь, пожелали ей, чтобы такое лирическое настроение настигало Анфису Чехову как можно чаще.
«Очень приятно вас читать, пишите еще!» — признался пользователь.
«Сильные слова», — добавил другой.
«Неожиданно от вас такое о Москве читать, конечно», — отметил юзер.
Всего же новое творение телеведущей собрало почти девять тысяч лайков.
Ранее 5-tv.ru публиковал прошлый стих Чеховой.