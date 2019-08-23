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  4. «Персик или мандарин?»: Поклонники спорят о свежем фото Никитюк

«Персик или мандарин?»: Поклонники спорят о свежем фото Никитюк

, 6:43 Фото 34

31-летняя телеведущая сфотографировалась, сидя на телеге спиной к камере.

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Фото, видео : Instagram @lesia_nikituk

Звезда теле-шоу «Орел и Решка» Леся Никитюк вновь вызвала споры среди своих подписчиков в Instagram, на этот раз на весьма пикантную тему. 31-летняя телеведущая разместила снимок из Полтавской области Украины, на котором она сидит на краю телеги с сеном возле изгороди.

Instagram @lesia_nikituk

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На Лесе надеты темно-синяя блуза и ярко-оранжевые штаны, которые и взбудоражили фантазию подписчиков. Дело в том, что брюки плотно облегают ее пятую точку, подчеркивая изгибы этой части тела.

Фанаты теледивы стали спорить об ассоциациях — на что больше похожи ягодицы красотки — персик или мандарин? В итоге «победила дружба» — все сошлись во мнении, что Леся, как всегда, неотразима.

Ранее фанаты осыпали Лесю Никитюк комплиментами, но по ее же просьбе.

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