«Вот это ноги!»: Фанаты осыпали Лесю Никитюк комплиментами по ее же просьбе

Леся Никитюк привела поклонников в восторг новыми смелыми фото. Снимки в ярко-розовом бикини появились на странице теледивы в Instagram.

Фото: Эмили Ратаковски продемонстрировала прелести фигуры в бассейне

В кадре звезда «Орла и Решки» позирует на открытой террасе с бассейном на фоне флорентийских пейзажей. Примечательно, что незадолго до публикации фото, Никитюк записала в сторис видео, на котором обратилась к поклонникам и попросила их написать в комментариях побольше комплиментов. Фанаты в свою очередь не преминули выполнить просьбу своего кумира.

Instagram @lesia_nikituk

«Вот это ноги!»

«Леся, ты огонь! Купальник топовый, тело — бомба! Ты самая красивая женщина!» — хвалят Никитюк фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники Леси Никитюк заподозрили ее в обмане ради лайков.