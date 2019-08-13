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  4. Национальное бедствие: Эпидемия кори на Украине разрослась до огромных масштабов

Национальное бедствие: Эпидемия кори на Украине разрослась до огромных масштабов

, 11:45 Эфирная новость 93

При этом в администрации президента не видят ничего предосудительного.

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Фото, видео : The Canadian Press/PA Images, Пятый канал

Эпидемия кори на Украине приобретает масштаб национального бедствия. Только за прошедшую неделю заразились около 300 человек. Большинство из них — дети.

Глава Минздарава Незалежной Ульяна Супрун призвала обсудить ситуацию на Совете нацбезопасности и обороны. Тем более, что общее число инфицированных уже превысило отметку 50 тысяч человек. Есть и смертельные случаи. Самая худшая статистика — в Киеве. Экстренные меры не помогают.

Однако в офисе главы государства ситуацию почему-то не считают угрожающей. Там объявили, что уже закупили три миллиона вакцин, но лекарство пока доставили не во все поликлиники. К тому же, на 65 миллионов человек, живущих сейчас в Незалежной, такое количество прививок — капля в море.

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