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  4. Представители Заворотнюк опровергли слухи о раке головного мозга у актрисы

Представители Заворотнюк опровергли слухи о раке головного мозга у актрисы

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48-летняя «прекрасная няня» давно не появляется на публике и в соцсетях.

Фото : Instagram @a_zavorotnyuk

Новость о якобы выявленном онкологическом заболевании у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк буквально потрясла поклонников. Появились сообщения, что 48-летняя актриса из-за рака головного мозга отменила спектакли в театре, перестала посещать светские мероприятия, да и в соцсетях в последние месяцы она крайне редко публиковала посты.

Instagram @a_zavorotnyuk

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Однако, к облегчению фанатов кинодивы ее представители опровергли слухи о болезни. Как пишет Teleprogramma.pro, в последнее время Заворотнюк ушла с головой в бумажную волокиту, ведь ее супруг фигурист Петр Чернышов — гражданин США, а потому для детей нужно оформить документы.

У Заворотнюк и Чернышова в прошлом году родилась дочь Мила. Также у актрисы от предыдущего брака есть уже взрослые дети — Анна и Майкл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Заворотнюк могут отказать в выезде за границу из-за долга в 1,6 миллиона рублей.

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Представители Заворотнюк опровергли слухи о раке головного мозга у актрисы

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