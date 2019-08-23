Актриса Ирина Пегова опубликовала в Instagram очередные фотографии с отдыха, на которых она запечатлена в одном купальнике на фоне морского пейзажа. Артистка вот уже несколько недель находится вдали от будничных дел и не устает постоянно радовать подписчиков новыми снимками.

Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!

«В последние дни я работаю большой губкой! Жадно впитываю все, что вокруг: счастье, солнце, воздух, впечатления, ветер…» — подписала публикацию Пегова.

Instagram @pegovairina

«Ирочка, наслаждайтесь всеми благами природы. Зрителю нужен ваш позитив», — прокомментировал пост один из пользователей.

«Вы такая классная!» — добавил другой.

«Отлично сказано „работаю большой губкой“. Возьму на заметку. Побольше вам счастья и впечатлений!» — пожелал юзер.

Также поклонники актрисы сделали ей множество комплиментов по поводу внешности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Пегова впечатлила фанатов своей смелостью.