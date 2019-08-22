Ирина Пегова проводит отпуск в Крыму в компании своей мамы и тринадцатилетней дочки Тани. На этот раз актриса решила оседлать скакуна и отправилась в путешествие по горам верхом на лошади. Снимки с прогулки артистка опубликовала в Instagram.

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«Прогулка на лошадях в долину призраков! К старой крепости Фуна», — подписала пост знаменитость.

Instagram @pegovairina

В публикации помимо размещения красочных фотографий с отдыха, Ирина Пегова рассказала подписчикам об истории места, по которому путешествует. Поклонники актрисы вдохновились поступком 41-летней любимицы и похвалили звезду за смелость.

«Уважаю! Вот молодчинка!»

«Какая вы молодец! Активный отдых, прогулка на лошадях, Крым, крепость»;

«Коня на скаку остановит!»

«Девчонки, какие же вы смелые, мужественные, красивые», — написали фолловеры.

Однако среди огромной Instagram-аудитории Ирины Пеговой нашлись те, кто посчитал ее жизненную позицию чересчур активной.

«Ну, вот куда ты все время лезешь? Мало приключений на пятую точку?» — задался вопросом пользователь соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирине Пеговой посоветовали найти мужчину.