«45-й размер?»: Длинные ноги Рудковской едва поместились в кадр

Музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская опубликовала в Instagram очередной соблазнительный снимок в купальнике. Судя по подписи к публикации, ведущая довольна работой фотографа, который, по ее мнению сумел выбрать удачный ракурс для кадра.

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«Доброе утро, друзья, в догонку тренду. Ракурс и хороший фотограф», — написала телидива.

Instagram @rudkovskayaofficial

Некоторые подписчики согласились с мнением звезды и признали в комментариях, что Рудковская выглядит безупречно.

«Если фигура огонь, то и ракурс не нужен. Яна, вы — красотка!»

«Яна, у вас потрясающая фигура, вы красавица! Скажите, почему вы не носите раздельные купальники?»

«Яна, я от вас просто тащусь. Умная! Пробивная! Успешная! Идейная! Стройная!!! Мама! Вы мотиватор на все сто! Любуюсь!» — восхищаются фанаты.

Однако большинство поклонников отметили, что на снимке тело светской львицы выглядит непропорционально: ноги кажутся чересчур длинными, а ступня — несоразмерно большой.

«Размер ноги точно 36,5?»

«За кадром ноги продолжаются?»

«45-й размер?»;

«Ракурс так себе», — выразили мнение фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Рудковская думает о том, чтобы застраховать свои ноги.