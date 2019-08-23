  1. Пятый канал
  4. «45-й размер?»: Длинные ноги Рудковской едва поместились в кадр

«45-й размер?»: Длинные ноги Рудковской едва поместились в кадр

, 12:20 Фото 395

Продюсер Димы Билана опубликовала новое фото с отдыха, на котором похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @rudkovskayaofficial

Музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская опубликовала в Instagram очередной соблазнительный снимок в купальнике. Судя по подписи к публикации, ведущая довольна работой фотографа, который, по ее мнению сумел выбрать удачный ракурс для кадра.

«Надюша, покушай!»: Худоба звезды Comedy Woman обеспокоила подписчиков — фото

«Доброе утро, друзья, в догонку тренду. Ракурс и хороший фотограф», — написала телидива.

Instagram @rudkovskayaofficial

Некоторые подписчики согласились с мнением звезды и признали в комментариях, что Рудковская выглядит безупречно.

«Если фигура огонь, то и ракурс не нужен. Яна, вы — красотка!»

«Яна, у вас потрясающая фигура, вы красавица! Скажите, почему вы не носите раздельные купальники?»

«Яна, я от вас просто тащусь. Умная! Пробивная! Успешная! Идейная! Стройная!!! Мама! Вы мотиватор на все сто! Любуюсь!» — восхищаются фанаты.

Однако большинство поклонников отметили, что на снимке тело светской львицы выглядит непропорционально: ноги кажутся чересчур длинными, а ступня — несоразмерно большой.

«Размер ноги точно 36,5?»

«За кадром ноги продолжаются?»

«45-й размер?»;

«Ракурс так себе», — выразили мнение фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Рудковская думает о том, чтобы застраховать свои ноги.

Читайте также

+14° Днём +20°
Ночью +12°
65.62
-0.64 72.83
-0.67
Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!

Последние новости

13:07
«Будете стоять у гроба»: Садальский рассказал о загадочной смерти известной актрисы
13:00
Кириенко: Бухта Капсель, где проходит фестиваль «Таврида-АРТ», должен стать туристической Меккой
12:45
Производитель «Вия» требует с Джеки Чана и Шварценеггера 216 миллионов рублей
12:34
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в ноябре
12:20
«45-й размер?»: Длинные ноги Рудковской едва поместились в кадр
12:12
Кто и почему срубил голубые ели перед «Газпром Ареной» в Петербурге

Сейчас читают

Горячо! Пышные формы «русской Кардашьян» в прозрачном кружеве взбудоражили сеть
Представители Заворотнюк опровергли слухи о раке головного мозга у актрисы
Лаврентьев день: что можно и нельзя делать 23 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги