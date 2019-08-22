«Идеальные ноги»: Рудковская думает застраховать свою самую популярную часть тела

Музыкальный продюсер Яна Рудковская решила в очередной раз раззадорить подписчиков в Instagram фотографией своих ног. Кроме того, на этот раз она заявила, что раз ее ноги настолько популярны, то пора оформлять страховку на эту часть тела.
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«Прекрасные ноги, надо страховать», — одобрил в комментариях один из поклонников.
«Идеальные ноги», — добавил другой.
«Ноги улет! И мозги к тому же на месте! Восхищаюсь вами, Яна», — отметил пользователь.
«Вы роскошная!» — не сдержался юзер.
«Ах, босоножки! Ах, вы!» — прокомментировал подписчик.
Между тем в предыдущий раз пользователи заподозрили Рудковскую в том, что она «удлиняет» ноги при помощи фотошопа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики прозвали продюсера «черным лебедем».