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«Идеальные ноги»: Рудковская думает застраховать свою самую популярную часть тела

, 13:14 Фото 3 052

Музыкальный продюсер опубликовала ироничный пост в Instagram по поводу того, что фотографии ее ног часто мелькают в СМИ.

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Фото, видео : Instagram @rudkovskayaofficial

Музыкальный продюсер Яна Рудковская решила в очередной раз раззадорить подписчиков в Instagram фотографией своих ног. Кроме того, на этот раз она заявила, что раз ее ноги настолько популярны, то пора оформлять страховку на эту часть тела.

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«Ну раз мои ноги в таком тренде, что про них даже пишут федеральные СМИ, а на моей странице они набирают миллионы просмотров и по пять-шесть тысяч комментариев, то грех этим не воспользоваться и не поддержать. Вот думаю может их еще застраховать», написала продюсер.

Instagram @rudkovskayaofficial

 

«Прекрасные ноги, надо страховать», — одобрил в комментариях один из поклонников.

«Идеальные ноги», — добавил другой.

«Ноги улет! И мозги к тому же на месте! Восхищаюсь вами, Яна», — отметил пользователь.

«Вы роскошная!» — не сдержался юзер.

«Ах, босоножки! Ах, вы!» — прокомментировал подписчик.

Между тем в предыдущий раз пользователи заподозрили Рудковскую в том, что она «удлиняет» ноги при помощи фотошопа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики прозвали продюсера «черным лебедем».

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