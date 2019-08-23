Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в красном эко-купальнике. К слову, подобного рода бикини изготавливают из переработанного пластика, в том числе и из рыболовных сетей.
«Эко-купальник. Не хочется снимать», — написала под снимком Надежда Сысоева.
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Подписчики 35-летней шоувумен, глядя на фото, не оценили стараний знаменитости, а также стройности ее фигуры и подвергли ее критике за излишнюю худобу.
«Кушать дают?»
«Надюша, покушай хоть»
«Живой труп!»
«Боже, накормите эту девушку!»
«Что-то ребрышки видны уже…»
«Срочно накормить шаурмой с майонезом», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда Comedy Woman позирует в «леопардовом» купальнике.