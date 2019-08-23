Певица Анастасия Стоцкая показала подписчикам в Instagram общее занятие йогой с двухлетней дочерью Верой. Артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлен момент, как малышка уселась на спину Стоцкой во время тренировки.

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Instagram @100tskaya

«Красавицы!» — прокомментировал один из пользователей.

«Ох, какая у вас хорошенькая девочка!» — добавил другой.

«Личный пример — важнейший залог успеха, Настя. Как и вовлечение в процесс с раннего детства», — отметил юзер.

«Лапусик!» — не сдержался подписчик.

«Класс! С помощниками вдвойне веселее», — написал поклонник.

«Вот это растяжка», — восхитился юзер.

Двухлетняя Вера — общая дочь певицы и ее супруга — бизнесмена по имени Сергей, который занимается ресторанным бизнесом.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с танцами малышки в боксерских перчатках.