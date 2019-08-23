  1. Пятый канал
  4. «Вот это растяжка»: Стоцкая занимается йогой с маленькой дочкой — фото

«Вот это растяжка»: Стоцкая занимается йогой с маленькой дочкой — фото

, 15:08 Фото 214

Певица прививает двухлетней Вере любовь к физическим упражнениям.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @100tskaya

Певица Анастасия Стоцкая показала подписчикам в Instagram общее занятие йогой с двухлетней дочерью Верой. Артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлен момент, как малышка уселась на спину Стоцкой во время тренировки.

«Надюша, покушай!»: Худоба звезды Comedy Woman обеспокоила подписчиков — фото

Instagram @100tskaya

«Красавицы!» — прокомментировал один из пользователей.

«Ох, какая у вас хорошенькая девочка!» — добавил другой.

«Личный пример — важнейший залог успеха, Настя. Как и вовлечение в процесс с раннего детства», — отметил юзер.

«Лапусик!» — не сдержался подписчик.

«Класс! С помощниками вдвойне веселее», — написал поклонник.

«Вот это растяжка», — восхитился юзер.

Двухлетняя Вера — общая дочь певицы и ее супруга — бизнесмена по имени Сергей, который занимается ресторанным бизнесом.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с танцами малышки в боксерских перчатках.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +11°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!

Последние новости

16:14
Airbus A320 совершил аварийную посадку в Сочи после отказа гидравлики шасси
16:12
МЧС РФ круглосуточно следят за безопасностью на фестивале «Таврида-АРТ»
15:57
Названа цена на базовую комплектацию российского лимузина Aurus Senat Sedan
15:43
Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
15:31
Концертный директор Заворотнюк ответил на слухи об онкологии актрисы
15:28
Постапокалиптический роман Глуховского «Метро 2033» экранизируют к 2022 году

Сейчас читают

«Надюша, покушай!»: Худоба звезды Comedy Woman обеспокоила подписчиков — фото
Пышногрудая Седокова записала жаркое видео в кровати
«Будете стоять у гроба»: Садальский рассказал о загадочной смерти известной актрисы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги