Дочь певца Дмитрия Маликова — 19-летняя Стефания — разместила в Instagram видео, на котором забавно поздравила знакомого с днем рождения. На кадрах наследница известного исполнителя поет песню «Happy Birthday to you» и весело танцует на парковке. Девушку снимает ее подруга. Дочка звезды российской эстрады надела на вечернюю прогулку черные велосипедки и короткий топик без лямок.

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«С нами стыдно, зато весело!» — подписала пост знаменитость.

В словах Стефании есть доля правды, потому что в определенную секунду короткий топ без бретелек чуть не слетел с ее груди. Однако девушка быстро поправила наряд и продолжила исполнять свои жаркие танцы.

«Оп, запрещеночка!» — прокомментировала инцидент дочка певца.

Подписчики Стефании Маликовой отозвались на ее новую публикацию десятками смеющихся смайликов и сердечками. Некоторые фанаты увидели в поведении дочки звезды шоу-бизнеса себя. Ведь всем иногда хочется подурачиться.

«Мой девиз по жизни!» — написал фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стефания Маликова восхитила подписчиков снимком с моря.