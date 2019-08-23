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Постапокалиптический роман Глуховского «Метро 2033» экранизируют к 2022 году

, 15:28 23

Книга российского писателя повествует о жизни людей после ядерной войны в московской подземке.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © Altan Gocher, instagram @glukhovsky

Автор российского бестселлера «Метро 2033» Дмитрий Глуховский анонсировал экранизацию своего постапокалиптического романа, сообщает News.ru.

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Писатель сообщил на своей странице в Instagtam, что премьера картины состоится 1 января 2022 года.

Начало съемок запланировано на 2020 год.

instagram @glukhovsky

В последние годы Глуховский уже пытался перевести свой роман на широкие экраны. В 2016 году появилась информация, что экранизацией книги займется американская киностудия Metro-Goldwyn-Mayer и продюсер Майкл де Лука («Социальная сеть» и «50 оттенков серого»), который предлагал перенести место действие в США. С этим был категорически не согласен автор — сторонам так и не удалось достичь договоренности.

Роман «Метро 2033» был написан в 2005 году и повествует о последствиях произошедшей в 2013 году ядерной войны. Сюжет произведения разворачивается в московском метро, где укрылись выжившие. Роман стал бестселлером в России и был переведен на несколько языков. В 2009 году вышло продолжение книги «Метро 2034», а в 2015 году — «Метро 2035».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о постапокалиптической драме о мире без женщин, которую снял брат голливудского актера Бена Аффлека.

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