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Опубликован тизер документального фильма о Цое «Черная среда»

, 20:57 Видео 40

Ролик представляет собой несколько фрагментов интервью с людьми, которые были знакомы с легендарным рок-музыкантом.

Фото, видео: YouTube / ЦОЙ.2020

В сети появился тизер документального фильма «Черная среда», который посвящен жизни легендарного рок-музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Работа над кинокартиной проводится в рамках проекта «Цой.2020», который разрабатывают режиссер Николай Рогожин и продюсер Алена Егорина.

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Тизер представляет собой фрагменты интервью с водителем «Икаруса», в который врезался автомобиль исполнителя, лидером «Алисы» Константином Кинчевым, музыкантом первого состава «Кино» Алексеем Рыбиным, художником из группы «Митьки» Владимиром Тихомировым, режиссером фильма «Игла» Рашидом Нугмановым, а также журналистами Артемием Троицким и Севой Новгородцевым, пишет телеканал «78». Между ними вставлены отрывки с выступлений представителей молодого поколения, которые исполняют легендарные хиты Цоя.

Цель проекта «Цой.2020» — создать своеобразный путеводитель по жизни легендарного рок-музыканта, рассказав о его судьбе в серии фильмов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России вспоминали Виктора Цоя 15 августа — в этот день исполнитель разбился в автокатастрофе в 1990 году.

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Опубликован тизер документального фильма о Цое «Черная среда»

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